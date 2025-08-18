La OEA alista informe preliminar sobre elecciones en Bolivia

Juan Fernando Cristo, jefe de la misión de observadores de la OEA, reveló que se publicará un informe preliminar sobre el proceso electoral en Bolivia, asegurando imparcialidad y transparencia.

El jefe de la Misión de Observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Juan Fernando Cristo, informó este domingo 17 de agosto de 2025 que en los próximos días se dará a conocer un informe preliminar sobre el proceso electoral en Bolivia. Esto ocurre mientras se finaliza el desarrollo de los comicios en todo el país.

Informe preliminar de la OEA

“La misión de observación en los próximos días presentará un informe preliminar sobre lo que ha sido este proceso electoral. Después, se emitirá un informe definitivo con las recomendaciones por parte de la OEA para seguir contribuyendo al fortalecimiento de la institucionalidad boliviana y del poder electoral”, afirmó Cristo a los medios de comunicación.

El jefe de la misión destacó que la OEA actúa con total imparcialidad y objetividad. Esto garantiza un acompañamiento técnico y transparente, en línea con los estándares internacionales de observación electoral.

Explosión en Cochabamba

La misión internacional también se pronunció sobre una presunta explosión que ocurrió en Cochabamba. Actualmente, están a la espera de información oficial de las autoridades policiales que investigan el incidente.

Según la información disponible, la explosión se produjo en Cochabamba, específicamente en Entre Ríos, en el recinto electoral donde el candidato presidencial Andrónico Rodríguez debía emitir su voto.

Objetivos de la OEA

Con la presentación de su informe preliminar y posteriormente el definitivo, la OEA busca contribuir a fortalecer la confianza en el sistema electoral boliviano y en la institucionalidad democrática del país.

A pesar de que su objetivo es garantizar la transparencia del proceso electoral, desde el evismo se cuestiona la presencia de veedores internacionales. Consideran que se trata de una estrategia del oficialismo y de la oposición para validar las elecciones.

