La Paz: Desfile y concurso de disfraces patrios para mascotas por San Roque

Fuente: https://larazon.bo

Una jornada especial es la que propone la Alcaldía de La Paz este jueves con el desfile canino “Patitas del Bicentenario”, organizado por la Subalcaldía Centro, en homenaje a San Roque, patrono de los animales.

La actividad comenzará a las 16.00 en la plaza Camacho y concluirá en la plaza Tejada Sorzano. Se premiará a los mejores disfraces con motivos patrios.

“Los perritos podrán ser parte de la caminata (…) Tendremos las categorías del mejor cachorrito disfrazado, familias disfrazadas y propietarios con su mascota identificados los dos con algún disfraz”, explicó la jefa de la Unidad de Desarrollo Integral, Michelle Veneros.

Los jurados acompañarán todo el recorrido y colocarán pines a los candidatos destacados.

En entrevista con la Agencia Municipal de Noticias, explicó que al llegar a la plaza Tejada Sorzano, el público encontrará una feria de emprendedores con ropa y accesorios para mascotas.

También habrá gastronomía variada y los tradicionales anticuchos preparados por las “rompecorazones”. Esta vez en una versión especial para los peluditos.

EVENTO

El evento es gratuito y no requiere inscripción. También habrá concursos, batucada y presentaciones para animar la jornada.

“Queremos engalanar San Roque junto a nuestras mascotitas, pero si pedimos llevarlas con correíta y cuidar a los niños”, recomendó Veneros.

El evento sumará un componente solidario. Varios albergues presentarán animales rescatados para adopción, completamente desparasitados, castrados y esterilizados.

Además, se ofrecerá asesoría psicológica sobre cómo sobrellevar la pérdida de una mascota, información respecto a tenencia responsable y premios como cursos básicos de adiestramiento.

La caminata contará con el acompañamiento de la Policía Boliviana, Policía Forestal y de Protección al Medioambiente (Pofoma) y especialistas en adiestramiento canino para garantizar la seguridad.