La Paz: Educación confirma que no habrá suspensión de clases por las elecciones

Por lo menos 240 unidades educativas en La Paz serán recintos electorales este 17 de agosto.

El director distrital de Educación de La Paz, Carmelo López, afirmó que las elecciones generales no afectarán el desarrollo normal de las actividades escolares los días viernes 15 y lunes 18 de agosto.

Explicó que se instruyó a todas las unidades educativas que funcionarán como recintos electorales abrir sus puertas y ponerse a disposición del Tribunal Electoral Departamental, a fin de garantizar que el proceso se lleve a cabo con total normalidad.

López indicó que alrededor de 240 unidades educativas serán recintos electorales este 17 de agosto, las mismas que ya fueron inspeccionadas por el Tribunal Electoral Departamental.

Recalcó que, gracias a la experiencia adquirida en procesos anteriores, las clases se desarrollarán con normalidad antes y después de la jornada electoral.