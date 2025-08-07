La Paz: Mujer de 21 años fue víctima de feminicidio, la fiscalía investiga al presunto autor

El Fiscal Departamental de La Paz. Luis Carlos Torrez, informó hoy que el Ministerio Público, investiga un nuevo hecho de Feminicidio, cometido en contra de Nayra A.Q.B., de 21 años de edad, el sospechoso del crimen es Jorge H.S.S., de 37 años, quien le habría inyectado una sustancia tóxica a determinar, por ello, el Fiscal de Delitos Contra la Vida, lo imputará y solicitará en audiencia de medidas cautelares la detención preventiva del sujeto.

Fuente: Prensa FGE

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Al conocer el hecho, el equipo multidisciplinario del Ministerio Público se trasladó al lugar para iniciar los primeros actos investigativos y colectar indicios como, el acta del registro del lugar, el acta del levantamiento del cadáver y acta de autopsia, que realizó el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que determinó como causa de muerte asfixia mecánica por broncoaspiración a causa de una sustancia a determinar.», señaló la autoridad.

El Fiscal de Delitos Contra la Vida, Carlos Cortez, informó que el hecho se conoció el 6 de agosto de 2025, cerca de las 18:50 horas, cuando la Policía, recibió una llamada del presunto autor que indicó que en su domicilio habría una persona sin signos vitales, al llegar los efectivos policiales, evidenciaron que una joven estaba sin vida, por lo que llamaron a la Fiscalía y se realizó el levantamiento del cuerpo.

Se presume que el sujeto, inyectó una sustancia tóxica a determinar a la joven, en el lugar se encontraron botellas de bebidas alcohólicas y frascos de medicamentos.