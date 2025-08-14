La Policía Boliviana estrena un videoclip con su himno

Presentan y difunden oficialmente el videoclip oficial del Himno de la Policía Boliviana. En el mismo, se ve a los uniformados de verde olivo, en sus diferentes actividades, como su preparación física y su acción ante diferentes situaciones.

En su página de Facebook, la Policía Boliviana señalan que la producción audiovisual «refleja el espíritu de servicio, el valor y la identidad de cada hombre y mujer que forma parte de nuestra institución».

Asimismo, señalan que este proyecto fue realizado gracias a la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Daniel Eduardo Montes Mariaca, la Banda de Música de la Policía Boliviana, bajo la dirección del suboficial segundo Valentín Quispe Huanca y el equipo de cineastas, productores y editores que trabajan con Marcelo Javier Ajpi.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Su trabajo y compromiso hicieron posible esta obra que quedará grabada en la historia de nuestra Policía», señala la publicación, haciendo referencia a quienes hicieron posible esta producción.

Imagen de uniformados en la Plaza Murillo. Foto: Captura videoclip Policía Boliviana