La Policía se acuartelará el 17 de agosto por las elecciones generales

Además se desplazará a 25.044 policías para realizar tareas relacionadas al proceso de votación.

Fuente: Brújula Digital

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que la Policía boliviana será acuartelada el 17 de agosto con motivo de las elecciones generales, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

“Tenemos aproximadamente 38 mil efectivos de la Policía boliviana, quiere decir que el 100% van a ser acuartelados el día 17 de agosto conforme lo establece la normativa”, afirmó.

Ríos, quien mantuvo una reunión el Tribunal Supremo Electoral (TSE) este jueves, informó que se desplazará a 25.044 policías encargados para realizar tareas relacionadas al proceso de votación.

“El restante de los efectivos va a estar cumpliendo los servicios ordinarios que proporciona nuestra policía boliviana”, afirmó.

Además, indicó que la Policía trabaja para dar cumplimiento al auto de buen gobierno emitido por las Gobernaciones y las prohibiciones establecidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“La Policía se encuentra lista para las operaciones correspondientes tanto en los autos de buen gobierno como también el día de (las elecciones) y lo que es los actos post electorales en los cuales se tiene que de igual manera que dar todas las seguridades en los centros de cómputos en todo el país”, afirmó.

Ríos informó que en las zonas de riesgo electoral, como algunas localidades de Cochabamba y Santa Cruz, la policía incluso estará se civil y se encargará de informar sobre posibles alteraciones o conflictos.

“Se está tomando los recaudos con el incremento de personal policial en algunas zonas que han sido identificadas como sensibles así como también el desplazamiento no sólo personal policial de uniforme sino también vamos a estar con personal policial de civil brindando los distintos informes en función de algunas alteraciones o conflictos posibles conflictos que se puedan suscitar”, afirmó.

En el trópico de Cochabamba, la autoridad señaló que la Policía ya brinda servicios al 100% y refuerza su labor con un aumento de personal.

“Pero también se encuentra reforzado los servicios con el incremento de personal que se ha dispuesto desde el comando general a través del comando departamental”.

BD/AGT