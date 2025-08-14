La Policía sospecha de los dos acribillados de Entre Ríos tienen relación con el narcotráfico

Las personas fueron acribilladas mientras se encontraban dentro de un motorizado. Uno de ellos tiene herida de arma de fuego en el abdomen y en la rodilla, mientras que el otro presenta múltiples heridas en varias partes del cuerpo.

Fuente: Erbol

La balacera que sufrieron dos personas en el municipio de Entre Ríos, Cochabamba, podría tener relación con el narcotráfico y el ajuste de cuentas, afirmó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Walter Sossa.

“Estamos haciendo la verificación, no dejamos de lado ningún tipo de hipótesis, podría estar relacionada con hechos de narcotráfico algún tipo de ajuste de cuentas”, afirmó el jefe policial.

Las personas fueron acribilladas mientras se encontraban dentro de un motorizado. Uno de ellos tiene herida de arma de fuego en el abdomen y en la rodilla, mientras que el otro presenta múltiples heridas en varias partes del cuerpo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Dentro de la investigación se revisarán las cámaras de seguridad que se encontraban en el lugar para poder verificar, identificar y aprender posteriormente a los autores de este hecho, informó Sossa. El caso es investigado por asesinato en grado de tentativa.

En alrededores del vehículo acribillado se colectaron 13 vainas que corresponderían a un arma automática de “alto poder” y de grueso calibre.