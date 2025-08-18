La producción de gas sigue sin reactivarse, en un año bajó de 31,98 a 29,06 MMmcd

Categorías EconomíaEtiquetas

El mercado interno consume 13,25 MMmcd y se envía a Brasil 13,02, y a dos empresas argentinas 1,26 MMmcd, según datos de YPFB, procesados por la Secretaría Departamental de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz.
Por Marco Antonio Belmonte 
Campo Mayaya donde el Gobierno tiene esperanza de desarrollar mayores reservas y producción de gas. Foto: YPFB
Campo Mayaya donde el Gobierno tiene esperanza de desarrollar mayores reservas y producción de gas. Foto: YPFB