La selección boliviana se concentrará en La Paz y tendrá un entrenamiento en Barranquilla

Por esta vez queda descartada la posibilidad de realizar prácticas en Santa Cruz, desde donde saldrá el chárter a Colombia.

Jorge Asturizaga Quisbert

Fuente: eldeber.com.bo

Concentración en La Paz y un entrenamiento en Barranquilla contempla el plan de la selección nacional de fútbol para la doble fecha de las Eliminatorias de septiembre, en la que Bolivia visitará a Colombia y recibirá a Brasil el 4 y 9 del próximo mes, respectivamente.

El viaje a la sede del próximo partido se dividirá en dos, primero en un vuelo comercial desde La Paz hacia Santa Cruz y desde allí en chárter a Barranquilla.

La fecha fijada inicialmente es el 2 de septiembre. Para el día 3 se prevé una práctica en esa ciudad y el 4 enfrentar a Colombia.

Carlos Pino, coordinador de selecciones, viajará a ese país en los próximos días para elegir el sitio de entrenamientos. El campo deberá estar cerca del hotel y del estadio Metropolitano, donde se jugará el lance.

“Descartamos prácticas en Santa Cruz pese a que el chárter saldrá de esa ciudad. El único estadio disponible en este momento es el de Montero y para nosotros es complicado trabajar allí por la distancia y el tiempo de viaje”, sostuvo Pino.

La nómina de convocados se conocerá la próxima semana y el inicio de la concentración está prevista para el domingo 25 de agosto.

En la convocatoria no ingresará Ramiro Vaca, mediocampista de Bolívar. El club señaló que en al menos dos semanas se podría conocer un fallo respecto al caso de dopaje positivo producido en un partido de Copa Libertadores de América.

Amistosos

Confirmado el partido de septiembre frente a Rusia, Pino mencionó que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) viene realizando gestiones “con selecciones de primer nivel” para jugar otros partidos de preparación en noviembre de este año. Solo se limitó a decir que “habrá sorpresas” por el nivel de los rivales.

Agregó que en marzo de 2026, si Bolivia no juega el repechaje intercontinental para el Mundial, la Verde también disputará dos amistosos internacionales.