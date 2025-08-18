Lara advierte que no permitirá corrupción de nadie y hasta sería capaz de denunciar a Rodrigo Paz

El excapitán Edman Lara, candidato presidencial del PDC, manifestó su convicción de emprender una lucha contra la corrupción, que incluso iría en contra de Rodrigo Paz en caso de percibir que se ha desviado del camino.

“Lo he pensado y yo me he propuesto algo: me he jurado a mí mismo y he jurado a Dios que si Rodrigo Paz seguía al camino del mal, yo voy a ser el primero en denunciarlo”, afirmó Lara en La Mañana en Directo de ERBOL.

Aseguró que no permitirá la corrupción de parte de nadie, ni dejará el robo ni loteo del Estado.

“Todos los que han sido elegidos diputados y senadores, si tienen alguna intención maliciosa para la patria, reflexionen, arrepiéntanse porque al primero que meta manos al dinero, le cortó las manos y lo meto preso”, advirtió.

El excapitán dijo que si no cumple su promesa, que lo cuelguen en la plaza Murillo.

En cuanto a los resultados electorales, Lara reconoció que el PDC tuvo el apoyo de sectores que antes apoyaron al MAS. Considera que este giro se debe al desencanto de la población con la corrupción, la persecución y el abuso del Movimiento al Socialismo.

Aclaró que “no tiene sed de venganza”, sino “tiene sed de justicia”, por lo cual propone medidas para auditar las entidades y empresas públicas.

“Todo funcionario público tiene que justificar su patrimonio. Si no lo justifica, incautación de todos sus bienes. No vamos a permitir que disfruten la plata que le han robado a la gente”, manifestó.