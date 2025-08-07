Las emotivas últimas palabras de Ozzy Osbourne reveladas por su viuda Sharon

Las palabras y recuerdos más personales del recordado líder de Black Sabbath afloran tras su muerte.
Por Antonela Rabanal
Fuente: Infobae
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Sharon Osbourne compartió las palabras finales de su esposo, Ozzy Osbourne, sobre sus seguidores, justo después de su último concierto junto a Black Sabbath.
Este evento marcó el cierre de la carrera del músico británico, fallecido a los 76 años tras una larga lucha con el Parkinson y apenas semanas después de una despedida sobre el escenario.
La despedida de Osbourne tuvo lugar en Birmingham, durante un espectáculo que fue transmitido en vivo y cuyos beneficios se destinaron a la caridad.
Según contó Sharon Osbourne a Pollstar, se trató de un momento inédito.
“Fue la primera vez, creo, que alguien se retira y lo hace con un show transmitido y benéfico. Es la forma perfecta de cerrar una carrera tan larga. Nunca quise que Ozzy desapareciera sin un gran evento”, indicó.
En el cierre de esa noche, Ozzy Osbourne compartió con su esposa una reflexión sobre la magnitud del impacto que tuvo en su público: “Se dio vuelta y me dijo esa noche: ‘No tenía idea de que tanta gente me quería’”.
La frase, revelada tras su muerte, da cuenta de la sorpresa y el agradecimiento que sentía el cantante hacia quienes lo acompañaron a lo largo de décadas.
Esa velada también sumó una nueva imagen a la memoria visual de Ozzy Osbourne y su entorno.
Parte de las últimas fotos del artista junto a Sharon Osbourne fue incluida en el adelanto del documental Ozzy Osbourne: Coming Home, que registra momentos cotidianos en su hogar, con la pareja relajada junto a sus mascotas.
El material fue capturado durante tres años y culmina con el concierto final en Birmingham. En ese registro, Ozzy Osbourne aparece apoyado en un bastón, con el cabello canoso, y acompañado de su esposa.
Desde la BBC, que exhibirá el documental, la directora de documentales Clare Sillery expresó:
“Estamos honrados de haber tenido la oportunidad de filmar con Ozzy y su familia. La película ofrece una mirada íntima a su vida familiar y al espíritu que hizo de Ozzy un ícono global. Esperamos que aporte consuelo y alegría a los seguidores de Ozzy, al recordarlo y celebrar su vida extraordinaria”.
Mientras la familia se preparaba para regresar al Reino Unido desde Los Ángeles, las cámaras documentaron las emociones y dinámicas dentro del entorno de Ozzy Osbourne.
Kelly Osbourne, en una escena, lanza una observación sobre su padre y la canción Iron Man: “Iron man no estaba realmente hecho de hierro”.
La competencia por el legado audiovisual del artista muestra cómo la figura de Ozzy Osbourne continúa en el centro de la cultura popular.
La BBC programó la transmisión de Coming Home para el 18 de agosto, antecediendo a otra producción sobre el “Príncipe de las Tinieblas” que prepara Paramount+.
Jack Osbourne habló del recuerdo de su padre
El impacto de la muerte de Ozzy Osbourne también se reflejó en el homenaje que su hijo, Jack Osbourne, publicó en redes sociales.
“Mi corazón ha dolido demasiado. No había querido publicar nada desde la muerte de mi padre. Voy a mantener esto corto porque él ciertamente odiaba los discursos largos y divagantes”, expresó en su mensaje.
En su texto, Jack remarcó la dimensión íntima de su vínculo: “Él fue tantas cosas para tantas personas, pero yo tuve la suerte y la bendición de formar parte de un grupo muy pequeño que pudo llamarlo ‘papá’”.
“Mi corazón está lleno de tristeza y dolor, pero también de amor y gratitud. Tuve 14.501 días con ese hombre y sé que eso es una bendición”, continuó en su publicación.
Para describir la forma de vivir de Ozzy Osbourne, su hijo citó al escritor Hunter S. Thompson: “La vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar sano y salvo en un cuerpo bonito y bien conservado… sino derrapar de costado en una nube de humo, completamente agotado, totalmente desgastado, y gritando fuerte: ‘¡Vaya paseo!’”
Según Jack Osbourne, “ese era mi papá. Vivió, y vivió su vida plenamente”.