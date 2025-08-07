Las emotivas últimas palabras de Ozzy Osbourne reveladas por su viuda Sharon

El documental «Ozzy Osbourne: Coming Home» ofrece escenas reales de la vida del cantante, su familia y sus reflexiones en sus últimos años (REUTERS/Mario Anzuoni) El documental «Ozzy Osbourne: Coming Home» ofrece escenas reales de la vida del cantante, su familia y sus reflexiones en sus últimos años (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el cierre de esa noche, Ozzy Osbourne compartió con su esposa una reflexión sobre la magnitud del impacto que tuvo en su público: “Se dio vuelta y me dijo esa noche: ‘No tenía idea de que tanta gente me quería’”.

La frase, revelada tras su muerte, da cuenta de la sorpresa y el agradecimiento que sentía el cantante hacia quienes lo acompañaron a lo largo de décadas.

Esa velada también sumó una nueva imagen a la memoria visual de Ozzy Osbourne y su entorno.

Parte de las últimas fotos del artista junto a Sharon Osbourne fue incluida en el adelanto del documental Ozzy Osbourne: Coming Home, que registra momentos cotidianos en su hogar, con la pareja relajada junto a sus mascotas.

El material fue capturado durante tres años y culmina con el concierto final en Birmingham. En ese registro, Ozzy Osbourne aparece apoyado en un bastón, con el cabello canoso, y acompañado de su esposa.

El adiós al cantante reunió a miles de admiradores en Birmingham y personalidades reconocidas del mundo de la música internacional (REUTERS/Jack Taylor) El adiós al cantante reunió a miles de admiradores en Birmingham y personalidades reconocidas del mundo de la música internacional (REUTERS/Jack Taylor)

Desde la BBC, que exhibirá el documental, la directora de documentales Clare Sillery expresó:

“Estamos honrados de haber tenido la oportunidad de filmar con Ozzy y su familia. La película ofrece una mirada íntima a su vida familiar y al espíritu que hizo de Ozzy un ícono global. Esperamos que aporte consuelo y alegría a los seguidores de Ozzy, al recordarlo y celebrar su vida extraordinaria”.

Mientras la familia se preparaba para regresar al Reino Unido desde Los Ángeles, las cámaras documentaron las emociones y dinámicas dentro del entorno de Ozzy Osbourne.

Kelly Osbourne, en una escena, lanza una observación sobre su padre y la canción Iron Man: “Iron man no estaba realmente hecho de hierro”.

La competencia por el legado audiovisual del artista muestra cómo la figura de Ozzy Osbourne continúa en el centro de la cultura popular.

La BBC programó la transmisión de Coming Home para el 18 de agosto, antecediendo a otra producción sobre el “Príncipe de las Tinieblas” que prepara Paramount+.

La última actuación de Osbourne fue transmitida globalmente y marcó la despedida definitiva de una figura esencial del heavy metal (Instagram/Ozzy Osbourne) La última actuación de Osbourne fue transmitida globalmente y marcó la despedida definitiva de una figura esencial del heavy metal (Instagram/Ozzy Osbourne)

Jack Osbourne habló del recuerdo de su padre

El impacto de la muerte de Ozzy Osbourne también se reflejó en el homenaje que su hijo, Jack Osbourne, publicó en redes sociales.

“Mi corazón ha dolido demasiado. No había querido publicar nada desde la muerte de mi padre. Voy a mantener esto corto porque él ciertamente odiaba los discursos largos y divagantes”, expresó en su mensaje.

En su texto, Jack remarcó la dimensión íntima de su vínculo: “Él fue tantas cosas para tantas personas, pero yo tuve la suerte y la bendición de formar parte de un grupo muy pequeño que pudo llamarlo ‘papá’”.

“Mi corazón está lleno de tristeza y dolor, pero también de amor y gratitud. Tuve 14.501 días con ese hombre y sé que eso es una bendición”, continuó en su publicación.

Jack Osbourne recordó a su padre con palabras personales, destacando el impacto privado y público del “Príncipe de las Tinieblas” (Instagram/Jack Osbourne) Jack Osbourne recordó a su padre con palabras personales, destacando el impacto privado y público del “Príncipe de las Tinieblas” (Instagram/Jack Osbourne)

Para describir la forma de vivir de Ozzy Osbourne, su hijo citó al escritor Hunter S. Thompson: “La vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar sano y salvo en un cuerpo bonito y bien conservado… sino derrapar de costado en una nube de humo, completamente agotado, totalmente desgastado, y gritando fuerte: ‘¡Vaya paseo!’”

Según Jack Osbourne, “ese era mi papá. Vivió, y vivió su vida plenamente”.