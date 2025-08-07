Las Fuerzas Armadas de Bolivia celebran 200 años de creación

El presidente Luis Arce dará su mensaje a la institución castrense.

Fuente: Correo del Sur

En medio de una gran expectativa, las Fuerzas Armadas de Bolivia celebran este jueves sus 200 años de creación y le rinden homenaje al Bicentenario de la patria con una Parada Militar “especial” en Sucre. Además, se realizará la jura a la bandera nacional.

Desde tempranas horas de este miércoles 6 de Agosto, una gran cantidad de personas empezaron a ocupar ambas veredas del recorrido de la demostración que comienza en el sector de la rotonda de las banderas y concluye en la avenida Germán Mendoza, pasando por la calle Destacamento 317.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Mañana (por este jueves) nuestras Fuerzas Armadas celebran sus 200 años de existencia y como todos los años, después del 6 de Agosto, el 7 de agosto se celebra la Parada Militar y la jura a la bandera que son actos centrales”, indicó este miércoles el ministro de Defensa del Estado, Edmundo Novillo, quien participó de los actos centrales del Bicentenario en la Casa de la Libertad.

Además, dijo que este jueves el presidente Luis Arce dará su mensaje a la institución castrense, que “es el eje central, la columna vertebral del Estado”, por lo que “su rol en el desarrollo político, económico y social, es fundamental”.

PARTICIPANTES

Si bien no dio una cifra de la cantidad de efectivos militares, Novillo anticipó que participan de la Parada Militar las tres fuerzas militares de Bolivia que son el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.

“Estarán oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales y también la tropa que estará rindiendo homenaje al Bicentenario de la Fuerzas Armadas y también al Bicentenario de Bolivia”, agregó.

El Ministro de Defensa afirmó que se verá el desaplique no solo de una gran cantidad de personal militar, sino también de equipamiento aéreo y terrestre, con el objetivo de “renovar el civismo y patriotismo” de los bolivianos y que la demostración sea “una fiesta inolvidable para todos”.

Anteriormente, se informó que participarán alrededor de 3.800 militares de Bolivia, uno 40 cadetes de Venezuela y un número similar de Perú. Además, de unos 350 reservistas nacionales.

EXPECTATIVA Y DESORDEN

Ante la gran expectativa que generó la Parada Militar, decenas de personas se volcaron este miércoles a la ruta del recorrido con asientos y carpas para “ganarse” un lugar que les permita presenciar la demostración en primera fila.

También el comercio informal ocupó lugares que estaban restringidos, por lo que la Alcaldía de Sucre tuvo que desplegar operativos para desalojar las vías.

El secretario general de la Comuna, Osmar Vargas, informó anoche que no hubo mayores complicaciones para reubicar a los comerciantes. Los controles se extendieron a lo largo de la noche del miércoles y la madrugada de este jueves. También se desarrolló una limpieza general en toda la ruta.

Asimismo, en las redes sociales circularon denuncias de venta de puestos en la avenida de Las Américas y el resto del recorrido hasta en 100 bolivianos “la silla”. Al respecto, el funcionario pidió a los denunciantes brindar más detalles de esas personas “inescrupulosas” para que sean sancionadas, debido a que el espectáculo es gratuito.

EXPECTATIVA

Decenas de personas permanecieron a lo largo de la ruta del recorrido de la Parada Militar en carpas y sillas desde este miércoles.