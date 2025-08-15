¿Lloverá este domingo en el municipio paceño? Recomiendan votar en la mañana

Se prevé tormentas eléctricas entre las 14:00 y las 15:00 del 17 agosto, cuando serán las elecciones nacionales.

Fuente: Amun

Con miras a las elecciones nacionales, la directora del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Mónica Álvarez recomendó a la población votar durante la mañana del domingo ante el reporte de posibles lluvias y tormentas durante la tarde.

“Tendremos precipitaciones y recomendamos que vayan a votar en la mañana, que van a estar los cielos parcialmente nubosos, es mejor evitar las precipitaciones de la tarde. Si hay calentamiento suficiente, se pueden dar tormentas eléctricas entre las 14:00 y las 15:00 de la tarde, entonces lo mejor es que vayan a votar temprano”, explicó la servidora pública.

Asimismo, en conferencia de prensa, este viernes Álvarez añadió que para los días lunes, martes y miércoles también hay probabilidad de precipitaciones.

“Ya estamos entrando a una transición de temporada húmeda, por lo que se prevé que hacia el final del mes tengamos también algunas precipitaciones. Les recomendamos que se descarguen nuestra aplicación móvil que se llama ‘Alertas La Paz’ para que puedan tener la información”, dijo la directora.

Por su parte, el alcalde Arias, respaldó esta recomendación: “Vaya temprano por la amenaza de lluvia que señala la compañera en la tarde, que la gente salga temprano a votar. Estaremos las autoridades votando temprano también y por favor, expresen su punto de vista”.

Pidió a la ciudadanía que acuda a votar y exprese su postura en las urnas. “Es nuestro día, es el día en que Bolivia va a dar su opinión y es el rumbo que va a marcar”, afirmó el Alcalde de La Paz.