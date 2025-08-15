Lluvias torrenciales matan a más de 200 personas en India y Pakistán y provocan el accidente de un helicóptero de rescate

Las tormentas provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones en ambos países asiáticos entre el jueves y el viernes (15). Cinco personas a bordo del helicóptero fallecieron.

Fuente: Globo G1

Las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra provocados por lluvias torrenciales han matado a más de 200 personas y dejado a decenas de desaparecidos en India y Pakistán en las últimas 24 horas, dijeron el viernes (15) las autoridades de ambos países.

Al menos 194 personas han muerto en Pakistán en las últimas 24 horas, según la cifra actualizada publicada por las autoridades el viernes. En India , al menos 60 personas han fallecido. (Lea más abajo)

Los equipos de rescate de ambos países están trabajando en las zonas afectadas, en una región montañosa entre los países vecinos, debido a las lluvias para encontrar a los desaparecidos, y han evacuado de forma segura a unas 1.600 personas.

El mal tiempo también provocó el accidente de un helicóptero que transportaba suministros a las personas evacuadas de sus hogares en el distrito de Bajaur, al noroeste de Pakistán , afectado por inundaciones repentinas. Cinco personas a bordo murieron, incluidos dos pilotos, según el gobierno pakistaní.

Las lluvias repentinas e intensas en áreas pequeñas, conocidas como «aguaceros», son cada vez más comunes en las regiones del Himalaya de la India y el norte de Pakistán , que son propensas a inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Los aguaceros pueden causar una destrucción generalizada, provocando intensas inundaciones y deslizamientos de tierra que afectan a miles de personas en las regiones montañosas. Los expertos afirman que el fenómeno se ha vuelto más frecuente en los últimos años, en parte debido al cambio climático. En consecuencia, los daños causados por estas tormentas también han aumentado.

Decenas de desaparecidos en una remota aldea del Himalaya

En Cachemira controlada por la India , los equipos de rescate buscaron a personas desaparecidas en la remota aldea himalaya de Chositi el viernes después de que las inundaciones repentinas del día anterior dejaran al menos 60 muertos y al menos 80 desaparecidos, dijeron las autoridades.

Las operaciones de rescate se suspendieron durante la noche, pero al menos 300 personas fueron rescatadas el jueves después de que un potente aguacero provocara inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Las autoridades informaron que muchos de los desaparecidos probablemente fueron arrastrados por el agua.

En una situación de desastre, los propios residentes ayudaron en los rescates y la búsqueda de personas desaparecidas mientras los equipos de rescate esperaban su llegada. Al menos 50 personas con heridas graves fueron atendidas en hospitales locales, muchas de ellas rescatadas de un arroyo lleno de lodo y escombros. El funcionario de gestión de desastres, Mohammed Irshad, advirtió que el número de desaparecidos podría aumentar.

Las autoridades meteorológicas pronostican más lluvias fuertes e inundaciones en la región.

El distrito Kishtwar de Cachemira alberga varios proyectos hidroeléctricos que, según advierten desde hace tiempo los expertos, representan una amenaza para el frágil ecosistema de la región.

Cientos de turistas varados por las inundaciones en Pakistán

En el norte y noroeste de Pakistán , las inundaciones repentinas han matado al menos a 194 personas en las últimas 24 horas, incluidas 78 personas que murieron en el distrito noroccidental de Buner el viernes, dijeron funcionarios locales.

Decenas de personas resultaron heridas cuando la inundación repentina destruyó viviendas en las aldeas de Buner, donde las autoridades declararon el estado de emergencia el viernes. Ambulancias transportaron 56 cadáveres a hospitales locales, según un comunicado del gobierno.

El helicóptero que se estrelló el viernes estaba en una misión de socorro cuando se estrelló en el noroeste, dijo el ministro principal provincial, Ali Amin Gandapur.

Los equipos de rescate evacuaron a 1.300 turistas varados en el montañoso distrito de Mansehra, afectado por deslizamientos de tierra el jueves. Al menos 35 personas fueron reportadas como desaparecidas en esas zonas, según las autoridades locales.

Equipos de rescate, apoyados por embarcaciones y helicópteros, trabajaron para llegar a los residentes aislados. Decenas de aldeas permanecieron inaccesibles, y era probable que el número de muertos aumentara, según Kashif Qayyum.

Más de 477 personas, en su mayoría mujeres y niños, han muerto en incidentes relacionados con la lluvia en todo el país desde el 26 de junio, según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres.

El jueves se reportaron muertes en diferentes partes de Pakistán . Bilal Faizi, portavoz del servicio provincial de emergencias de Khyber Pakhtunkhwa, informó que los equipos de rescate trabajaron durante horas para rescatar a 1.300 turistas que quedaron atrapados por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en el valle de Siran, en el distrito de Mansehra, el jueves.

La región de Gilgit-Baltistán se ha visto afectada por múltiples inundaciones desde julio, lo que ha provocado deslizamientos de tierra a lo largo de la carretera del Karakórum, una ruta comercial y turística clave que conecta Pakistán con China y que es utilizada por turistas para visitar el pintoresco norte. La región alberga glaciares pintorescos que suministran el 75 % del agua almacenada de Pakistán .

La agencia de gestión de desastres de Pakistán ha emitido nuevas advertencias de inundaciones debido a los desbordes de lagos glaciares en el norte, advirtiendo a los viajeros que eviten las áreas afectadas.

Un estudio publicado esta semana por World Weather Attribution, una red internacional de científicos, reveló que las lluvias en Pakistán entre el 24 de junio y el 23 de julio fueron entre un 10 % y un 15 % más intensas debido al calentamiento global. En 2022, la peor temporada de monzones registrada en el país cobró la vida de más de 1700 personas y causó daños estimados en 40 000 millones de dólares.