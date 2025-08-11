Santa Cruz: Los ciclistas sortean riesgos por ciclovías mal hechas o invadidas

Las que se construyeron en la zona del mercado Los Pozos están ocupadas por ambulantes. En otros sectores, se utilizan como parqueos. Hay tramos que no se conectan o están en mal estado.

Deisy Ortiz Duran

Fuente: eldeber.com.bo

Pedalear en la ciudad es un verdadero desafío. Quienes usan la bicicleta para moverse de forma diaria o para recrearse los fines de semana se enfrentan a múltiples obstáculos: la falta de ciclovías, la escasa señalización, y una infraestructura deficiente. Las pocas que hay no están conectadas, se encuentran en mal estado, no son seguras o se permanecen invadidas por ambulantes, lo que convierte cada recorrido en un riesgo constante para los ciclistas.

El cuarto anillo tiene uno de los tramos más extensos de infraestructura para el pedaleo, pero recorrerlo es todo un reto. Los ciclistas se ven obligados a bajarse y avanzar a pie debido a desniveles, bloques de concreto levantados y tramos interrumpidos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Entre las avenidas Alemania y Beni hay al menos tres puntos con bloques dañados, situación que se repite entre las avenidas Beni y Cristo Redentor. Al llegar al viaducto, la ciclovía desaparece, obligando al ciclista a abrirse paso entre los motorizados hasta retomar la ruta recién en la radial 27.

Uno de los sectores más deteriorados está entre el canal Isuto y la avenida San Martín, donde hay al menos cinco puntos con el concreto levantado, especialmente cerca de los desagües. Además, en varios tramos del cuarto anillo, los que usan este medio de transporte deben maniobrar para esquivar postes de alumbrado público y las señalizaciones que hay en plena ciclovía.

En zonas como el mercado Los Pozos y alrededores del parque El Arenal, las ciclovías están invadidas por ambulantes que usan el espacio para instalar sus puestos y también como parqueo.

Ciclistas, como Gustavo Sánchez, observan falta la planificación en varias rutas, ya que en algunos sectores la ciclovía fue simplemente pintada sobre la calzada, sin una señalización adecuada ni condiciones mínimas de seguridad.

Los tramos oscuros son otros de los problemas de inseguridad para los ciclistas.