Los herederos de Jaime Paz dominan la contienda: dos exministros y su hijo

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- En la actual contienda electoral, los principales candidatos que lideran las preferencias tienen un vínculo directo con el expresidente Jaime Paz Zamora, consolidando así una “herencia política” que marca el rumbo del proceso. Entre ellos destacan dos exministros de su gobierno, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, y su propio hijo, Rodrigo Paz, quien aspira a la presidencia del país.

Consultado sobre sus recientes declaraciones en las que afirmó: “Si alguien va a ganar estas elecciones va a ser Jaime Paz porque los primeros fueron mis ministros y el tercero es mi hijo”, Paz Zamora explicó que se trató de una respuesta espontánea durante un breve contacto con los periodistas mientras paseaba por la plaza de Tarija.

“En este ambiente lleno de humor en cada esquina, los periodistas me abalanzan y me preguntan: ‘¿Quién cree que va a ganar?’ Yo les digo: ‘Es la herencia, finalmente así es’. Quedaron todos mirando porque es interesante”, relató el expresidente en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano,

Paz Zamora recordó que Tuto Quiroga fue su ministro de Finanzas, Samuel Doria Medina ministro de Economía, y que Víctor Hugo Cárdenas, candidato a vicepresidente junto a Doria Medina, fue director del Instituto Nacional de Estadística (INE) durante su gestión, además de haber dirigido el primer censo democrático en Bolivia y haber ejercido como ministro de Información.

“Resulta que aparecen los tres en primer lugar: primero, segundo y tercero. Un poco de ahí va a salir el presidente, así será”, añadió con tono bromista, aclarando que su comentario fue “tomando el pelo a los periodistas” y no una predicción seria, aunque admitió que le gusta la idea.

Este escenario refleja la fuerte influencia política y legado que Jaime Paz Zamora ha dejado en Bolivia, evidenciando cómo sus colaboradores históricos y su familia continúan siendo protagonistas decisivos en el panorama electoral.

Estas declaraciones las pueden escuchar desde el minuto 19:32 del video adjunto en la presente nota.