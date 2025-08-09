Lucas Chávez se convierte en jugador del club brasileño Volta Redonda FC

Luego de su pase frustrado al fútbol argentino, el ariete nacional disputará el ascenso en Brasil durante el segundo semestre del año.

eju.tv

El futbolista boliviano Lucas Chávez fue anunciado este sábado como refuerzo del cuadro brasileño Volta Redonda FC.

«Chávez, titular en la selección boliviana en los últimos partidos de las Eliminatorias para el Mundial, llega a Voltaço cedido por Bolívar (Bolivia), válido hasta el final de la disputa de la Serie B y con opción de compra», comunicó el club a través de sus redes sociales.

A principios de julio, Chávez estuvo en negociaciones para fichar por Aldosivi, de la primera división argentina, pero la Academia descartó su transferencia porque consideró el monto como insuficiente para un jugador que volvía de militar en el Al-Taawoun de Arabia Saudita.

«El atleta fue campeón nacional con Bolívar en 2022, también defendió al Al-Taawoun, de Arabia Saudita (2024 y 2025)», precisó su nuevo club, que milita en la segunda división de Brasil.

Chávez se desempeña como atacante, tiene 22 años y destacó en Bolívar, cuadro del cual migró al fútbol de Medio Oriente, donde enfrentó a Cristiano Ronaldo.

«Lucas Chávez juega en la selección de su país desde las categorías básicas, jugó el Sudamericano Sub-20 en 2023 y la Copa América 2024», detalló Volta Redonda.

Con la confirmación, el delantero boliviano vestirá la camiseta gualdinegra del elenco brasileño durante el segundo semestre de este año y la extensión de su estadía dependerá de su rendimiento.