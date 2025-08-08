Más de 10.000 pies tablares de madera son decomisados por la ABT

De acuerdo con el reporte, la madera se encontraba en una comunidad fronteriza con Perú. La madera corresponde a diferentes especies.

Un operativo conjunto en una comunidad cercana a la frontera con Perú terminó con el hallazgo y decomiso de al menos 10.000 pies tablares de madera de diferentes especies. Se presume que este producto se iba a trasladar de contrabando al vecino país.

“Es un duro golpe a estas mafias de contrabando de madera hacia Perú. En el operativo se decomisó madera de tres especies de la región, aliso, mapajo y miso colorado, en una cantidad aproximada de 10.000 pies tablares y se lo traslada al puesto militar de la región para su custodia”, informó el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) Pando, Androcles Puerta.

Justamente, el operativo fue ejecutado por la ABT en coordinación con el Comando Estratégico Operacional (CEO) Amazónico. La intervención se realizó en la comunidad Soberanía del departamento de Pando.

Es precisamente por esta ubicación de donde estaba acopiada la madera, que se presume que el objetivo era su traslado vía contrabando hasta el vecino país. El operativo interinstitucional permitió recuperar todos los pies tablares y frustrar este objetivo.

“Es decir, se trata de un sistema de acopio sobre el límite para luego en vehículos peruanos llevar la madera al vecino país”, indicó Puerta.

La ABT puso a disposición la línea gratuita 800100118 para cualquier denuncia sobre actividades ilegales que afecten a los bosques. Asimismo, bajo el mismo teléfono, se responden a los reportes sobre incendios. Los cuales se monitorean ahora arduamente por el ingreso de la época seca.

De acuerdo con el reporte, este es el tercer operativo exitoso entre la ABT y el CEO Amazónico en la frontera con Perú.