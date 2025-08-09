Más de 2 mil policías resguardarán la Entrada de Urkupiña

La Policía Boliviana desplegará al menos 2.100 uniformados para garantizar la seguridad durante la Entrada Folklórica de la Virgen de Urkupiña, que se celebrará este sábado 9 de agosto en el municipio de Quillacollo, Cochabamba. Se prevé la participación de más de 2,5 millones de personas entre visitantes nacionales y extranjeros.

Fuente: lostiempos.com

“Se ha establecido el despliegue de 2.100 policías para cubrir toda la jornada de la Entrada de Urkupiña. Esta cifra responde a los reportes de ocupación hotelera, transporte terrestre y aéreo, que nos indican una masiva llegada de feligreses y turistas”, informó en conferencia de prensa el comandante departamental de la Policía, Edson Claure.

El operativo de seguridad contará también con apoyo de otras instituciones y estará enfocado en prevenir incidentes, controlar el flujo peatonal y vehicular, y brindar atención inmediata ante emergencias durante el evento.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Entrada Folklórica comenzará a las 08h00 y terminará a la medianoche, dado el gran número de grupos de danzarines y fraternidades que recorrerán los más de 4 kilómetros de ruta hasta llegar al templo de San Ildefonso, donde cumplirán su promesa a la Virgen.

El trayecto incluye las siguientes arterias: Avenida Martín Cárdenas, plaza de Las Sirenas, avenida Circunvalación, calle Ricardo Soruco, avenida Blanco Galindo (palco oficial), plaza Bolívar, calle Suárez Miranda, calle 20 de Diciembre, calle Ballivián, calle Héroes del Chaco y plaza Principal 15 de Agosto.

Las vías del recorrido estarán cerradas al tráfico vehicular desde primeras horas del sábado. La Policía recomienda a la ciudadanía utilizar rutas alternas y evitar la zona del recorrido si no participarán directamente en la festividad, para prevenir congestionamientos.