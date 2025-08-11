MAS resta importancia a las encuestas y anuncia cierre de campaña el miércoles en La Paz

La concentración será en la plaza Villarroel, desde las cinco de la tarde.

eju.tv / Video: Grover García

El Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció que cerrará el miércoles la campaña electoral de su binomio en la plaza Villarroel, en La Paz.

«Hemos tomado una decisión importante con nuestras organizaciones sociales de definir el cierre de campaña el miércoles a las cinco de la tarde, en la plaza Villarroel, una gran concentración; con nuestras bases, nuestros candidatos, haremos conocer los detalles finales de esta fecha histórica del 17 de agosto», indicó el presidente del MAS, Grover García.

Eduardo del Castillo y Milan Berna, los candidatos del oficialismo, se encuentran este lunes en Santa Cruz, donde se llevará a cabo el cierre de campaña en esa región y el miércoles será el turno de La Paz.

Consultado sobre las encuestas que ubican a Del Castillo lejos del primer lugar de la preferencia del electorado, el jefe del masismo indicó que son poco creíbles y que los verdaderos resultados se los conocerá el próximo domingo.

«Nosotros no creemos en las encuestas, estas encuestas son amañadas, organizadas con plata para los que tienen plata, el que esté puntuando se va a saber el 17 de agosto, estoy seguro que el MAS-IPSP va a estar a la cabeza», sostuvo García.

En lo que respecta a la paridad de género en el binomio presidencial desde las elecciones de 2030, el sucesor de Evo Morales en la presidencia del MAS indicó que su partido siempre trabajó para que ese principio se aplique en todas las instancias del Estado.

«Como MAS-IPSP hemos buscado que el Estado Plurinacional sea plural, sea equitativo entre hombres y mujeres, siempre vamos a acatar las decisiones, pero siempre hemos exigido que haya paridad», manifestó.