Masiva participación de bolivianos en el exterior: urnas abiertas en Brasil

Ligia Portillo

Alrededor de 300 mil bolivianos en el mundo ejercen su derecho al voto en estas elecciones generales 2025, distribuidos en distintos países donde el órgano electoral habilitó recintos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En Brasil, específicamente en São Paulo, la comunidad boliviana acudió desde temprano a los puntos de votación. Carla Alves reportó desde la zona de Armenia, uno de los principales centros de concentración de compatriotas:

“Aquí funcionan seis mesas habilitadas con sus respectivos jurados, mientras que en toda la ciudad son más de 20 colegios electorales habilitados para recibir a los votantes bolivianos. La jornada comenzó a las 8 de la mañana y la participación es activa y constante, reflejando el interés de la comunidad para ser parte de este proceso electoral”, señaló.

De igual manera, en México, la colonia Sur, donde se encuentra la embajada de Bolivia, se convirtió en punto de encuentro para cientos de votantes. En contacto con la prensa, Pablo Villar Pando, notario representante del Tribunal Supremo Electoral, explicó: “La jornada electoral arrancó puntualmente en la mañana y se extenderá hasta las 18:00 horas, garantizando que todos los bolivianos que se acerquen a este recinto puedan emitir su voto con normalidad”.

La presencia masiva de connacionales en ambos países evidencia el compromiso de la comunidad boliviana en el exterior con el futuro político del país. Las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional confirmaron que el proceso se desarrolla en orden y con normalidad