Medusas paralizan la actividad de la mayor central nuclear de Francia

Fuente: https://actualidad.rt.com

La mayor central nuclear de Francia, Gravelines, ha sido paralizda después de que cuatro de sus reactores tuvieran que ser apagados debido a la presencia de un enjambre de medusas en las bombas de agua de los sistemas de refrigeración, informa este lunes la operadora EDF.

«El domingo 10 de agosto de 2025, entre las 23:00 y las 00:00 horas, las unidades 2, 3 y 4 de la central nuclear de Gravelines se apagaron automáticamente, de acuerdo con los sistemas de seguridad y protección del reactor», declaró la compañía, añadiendo que en la mañana del lunes la unidad 6 también se apagó. Los otros dos reactores de la planta, 1 y 5, tampoco están en funcionamiento debido a un mantenimiento programado.

En el comunicado, EDF detalló que la suspensión de las operaciones fue causada por «la presencia masiva e imprevisible de medusas en los bidones de filtración de la estación de bombeo, situada en la parte no nuclear de las instalaciones», por lo que actualmente se están llevando a cabo los diagnósticos e intervenciones necesarias para que las unidades puedan volver a ponerse en marcha de forma segura.

Asimismo, la empresa aseguró que la situación no tuvo «ningún impacto en la seguridad de las instalaciones, el personal o el medio ambiente».

La central, ubicada en el norte de Francia, es una de las mayores de Europa y se refrigera a través de un canal conectado con el mar del Norte, el cual ha experimentado un aumento de medusas en los últimos años debido al calentamiento de las aguas y la introducción de especies invasoras, recoge Reuters.