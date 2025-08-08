Mendoza: «No vamos a poner ni un peso, ni dos bolsas de helados»

Fuente: lostiempos.com

“A lo largo de estos dos meses hemos sido testigos de los manejos discrecionales que realizó el señor Terrazas… Nosotros no podemos permanecer indiferentes ante este accionar… Tenemos diseñado un plan para garantizar la estabilidad económica del club. Estamos defendiendo los intereses del club… Cosa que Terrazas no hizo durante su gestión como vicepresidente de (Ronald) Crespo”, mencionó. La dirigente en conferencia de prensa agregó que no se considera un relleno del Comité Ejecutivo del Club “llegué al directorio por una invitación… El señor Terrazas pensó que nosotros llegamos solamente para cumplir con los requisitos de la plancha, se equivocó”.

Reiteró que no inyectarán un solo “peso” boliviano mientras Terrazas se mantenga como presidente, pues “llegamos al directorio con la promesa de encabezar cosas diferentes y transparentes”.

Terrazas

Tras las declaraciones de Mendoza, el titular del club Daniel Terrazas dijo, a los periodistas que cubren a diario el Tigre, que los manejos “económicos” son transparentes y que él se dedicará a dar buenas noticias a los hinchas atigrados.

“Vamos a transparentar lo que se hace, los tiempos de Dios son perfectos”, expresó. Finalmente, el dirigente se refirió al “atentado” que ocurrió el domingo en el estadio Hernando Siles, donde también fue afectado un jugador juvenil quien tiene una lesión en la cara. “Seguimos afectados, lo que pasó fue algo gravísimo”, finalizó.

Disculpa de la barra

Con la firma de “La Gloriosa Ultra Sur 34” a través de un comunicado la barra del Tigre se disculpó por los hechos que se registraron el domingo minutos antes que finalice el partido entre The Strongest y Blooming.

El comunicado se hizo viral debido al contenido, pues las explicaciones no convencieron al hincha del fútbol, además muchos se preguntaron cómo lograron ingresar los juegos pirotécnicos.

“Lamentablemente, una de las baterías de fuegos artificiales (de tipo llorona) se volcó accidentalmente hacia la cancha y ya no fue posible corregir su posición a tiempo…”, describe la nota entre otros detalles.