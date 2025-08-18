Mesa a Tuto y Paz: «En sus manos está responder a la esperanza de los ciudadanos»

Paz y Quiroga irán a segunda vuelta para definir al ganador de la contienda electoral, luego de una sorpresiva victoria del líder del PDC.

eju.tv

El expresidente Carlos Mesa felicitó la mañana de este lunes a Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga, a quienes les recomendó «responder a las esperanza de los ciudadanos» que decidieron terminar con el ciclo de 20 años del MAS.

«En una jornada democrática ejemplar, el país ha tomado la decisión de dar un giro total después de 20 años de autocracia irresponsable», es como comienza el mensaje que el exintegrante del Bloque de Unidad de la Oposición les dedicó a ambos en sus redes sociales.

Paz y Quiroga irán a segunda vuelta para definir al ganador de la contienda electoral, luego de una sorpresiva victoria del líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien se impuso en las urnas contra todo pronóstico.

«Felicito a Rodrigo Paz y Tuto Quiroga por su éxito electoral, que los lleva a competir por la Presidencia en una segunda vuelta histórica para Bolivia. En sus manos está responder a la esperanza de los ciudadanos y ciudadanas, en un momento en que la crisis política, económica y social es de magnitud gigantesca», agregó el exmandatario.

Mesa exhortó a los dos candidatos en carrera plantear una «política propositiva» que termine con la unidad de la oposición luego del balotaje, cuando ya se tiene asegurada la mayoría de la hoy oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la próxima administración.

«Que estos dos meses marquen una carrera política propositiva y que culmine en la unidad de la oposición de hoy, que en noviembre será gobierno», manifestó Mesa.