Militar ebrio choca su auto con el de un bombero de la Policía en Santa Cruz

La unidad de Tránsito informó que el hecho se registró en la Doble Vía La Guardia en Santa Cruz de la Sierra al final de la jornada electoral.

Fuente: Unitel

Un militar que conducía un vehículo chocó contra el motorizado de un bombero de la Policía. El hecho se registró en el tercer anillo de la Doble Vía La Guardia el domingo, en la jornada electoral. El director de la Unidad Operativa de Tránsito, Roger Roca, informó que el militar estaba en estado de ebriedad y estaba manejando el motorizado incluso el día de las elecciones, cuando estaba restringida la circulación. En estas condiciones quedó uno de los vehículos retenidos