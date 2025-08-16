Ministro reporta detonación de explosivo cuando se trasladaba material electoral en Arque

Ministro reporta detonación de explosivo cuando se trasladaba material electoral en ArqueCategorías Política, VideosEtiquetas , Elecciones Generales 2025 16/08/2025 Por seguridad, el material tuvo que ser replegado hasta reforzar las zonas y tomando contacto con las autoridades del lugar para instalar la respectiva mesa electoral, según el reporte. Según Ríos (centro), se toman previsiones para evitar cualquier situación que ponga en riesgo el desarrollo del proceso electora Fuente: Unitel eju.tv => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, reportó la detonación de un posible artefacto explosivo en inmediaciones de la comunidad de Kutimarca, en el municipio de Arque, departamento de Cochabamba, mientras se trasladaba material electoral al respectivo recinto para la votación de este domingo. <br /> <br /> La maleta electoral estaba siendo trasladada por el respectivo notario electoral y custodio militar, de acuerdo con el reporte que dio la autoridad la tarde de este sábado, cuando faltan pocas horas para abrir las mesas de votación. “El personal del Tribunal Electoral Departamental ha tomado contacto telefónico con las autoridades de la zona con la finalidad de conocer si existen las garantías para instalar la mesa electoral el día domingo”, precisó Ríos. Como medida de seguridad, y respetando la cadena de custodia, el material fue replegado temporalmente hacia el municipio de Arque, donde permanece bajo resguardo, mientras que las autoridades electorales y de seguridad se encuentran coordinando acciones para reforzar la zona y garantizar que la jornada electoral se lleve a cabo con normalidad. Recuperan maleta electoral extraviada En otro hecho, el ministro informó que el día viernes se advirtió sobre una maleta electoral abandonada en la carretera hacia el municipio cruceño de Yapacaní. Tras recibir el reporte, se desplazó al lugar personal policial junto a funcionarios del Órgano Electoral, quienes verificaron que el material aún conservaba todos sus precintos de seguridad y no presentaba alteraciones, por lo que la maleta fue restituida, según Ríos. Mientras tanto, el Gobierno aseguró que se están tomando todas las previsiones para evitar cualquier situación que ponga en riesgo el desarrollo del proceso electoral.