Mira la lista completa de los candidatos habilitados para las elecciones generales 2025

La tarde de este sábado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó la lista final de los candidatos habilitados para las elecciones de este domingo 17 de agosto. [Foto: AFP] / Policías custodian las salas de informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes de las elecciones presidencialesFuente: Unitel eju.tv El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este sábado por la tarde la lista final de los candidatos habilitados para las elecciones generales de este 17 de agosto. "En cumplimiento de la Actividad 59 del Calendario Electoral, el Tribunal Supremo Electoral publica las listas de candidaturas habilitadas de las organizaciones políticas y/o alianzas", señala el comunicado del ente electoral. Mira en el siguiente link el detalle de las candidaturas habilitadas: Este viernes el vocal Tahuichi Tahuichi señaló que de un total de 2.625 postulaciones, 2.136 fueron habilitadas, mientras que 451 quedaron inhabilitadas o sin sustitución. La autoridad electoral señaló que el porcentaje de candidaturas habilitadas representa el 81% del total. En tanto, el 17% corresponde a candidaturas inhabilitadas o en blanco, mientras que un 1% refleja renuncias presentadas durante el proceso (se contabilizaron 38 renuncias). El plazo para realizar sustituciones venció el miércoles 13 de agosto, en cumplimiento del cronograma electoral basado en la Ley 026 del Régimen Electoral, norma que permite reemplazar candidaturas inhabilitadas hasta 72 horas antes del día de la votación.