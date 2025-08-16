Mira la lista completa de los candidatos habilitados para las elecciones generales 2025

La tarde de este sábado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó la lista final de los candidatos habilitados para las elecciones de este domingo 17 de agosto.

Fuente: Unitel

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este sábado por la tarde la lista final de los candidatos habilitados para las elecciones generales de este 17 de agosto.

“En cumplimiento de la Actividad 59 del Calendario Electoral, el Tribunal Supremo Electoral publica las listas de candidaturas habilitadas de las organizaciones políticas y/o alianzas”, señala el comunicado del ente electoral.

Este viernes el vocal Tahuichi Tahuichi señaló que de un total de 2.625 postulaciones, 2.136 fueron habilitadas, mientras que 451 quedaron inhabilitadas o sin sustitución.