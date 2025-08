Montenegro justifica la pauta publicitaria en medios paceños y defiende la gestión municipal

Santa Cruz. El vocero municipal de la Alcaldía cruceña, defendió la legalidad de la pauta publicitaria, justificó su difusión y rechazó vínculos de esta publicidad con la campaña electoral de Fernández. Además, habló sobre un posible plan de incentivo tributario, el caso SAT y la candidatura presidencial de Jhonny Fernández.

El vocero de la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Bernardo Montenegro, estuvo en EL DEBER Radio, donde habló sobre distintos casos que han generado controversia dentro del municipio: como la denuncia pública del contrato de publicidad institucional en medios paceños, la candidatura del alcalde Jhonny Fernández, el posible “perdonazo” impositivo y la manipulación del SAT.

En la entrevista, defendió la gestión del alcalde y respondió las recientes críticas por el uso de recursos públicos en plena campaña electoral.

Publicidad en campaña electoral

El vocero municipal ha respondido a las críticas por el gasto municipal de más de Bs 700 mil en publicidad institucional en medios de La Paz y El Alto, defendiendo que se trata de campañas dirigidas principalmente a los contribuyentes que residen fuera de Santa Cruz pero tienen inmuebles o negocios en el municipio.

“Hoy por hoy, todos los medios son nacionales (…) se hacen campañas de temas de impuestos y demás. Debemos recordar y saber que gran parte de la gente que vive en Santa Cruz o tiene inmuebles en Santa Cruz, es gente también del interior del país. Muchos que vienen compran inmuebles, los alquilan aquí, entonces todas las campañas (…) se las hace por estos elementos esencialmente a nivel nacional porque tienen que estar todos los que son nuestros contribuyentes informados”, señaló el Montenegro.

La polémica surgió tras una denuncia del concejal Carlos Manuel ‘Mamén’ Saavedra, quien cuestionó la difusión de publicidad municipal en canales de televisión paceños, enlazando la difusión de estos contenidos con la coincidencia de la época electoral, en la que el alcalde Jhonny Fernández participa como candidato presidencial. Montenegro rechazó que exista una conexión entre la pauta publicitaria y la campaña.

Sobre el concejal Saavedra, el vocero municipal dijo: «Hay que ser muy sinvergüenza para denunciar un tema, especialmente de alguien que tiene un proceso, por ‘sin siquiera’ haber sido funcionario público, haber usado los recursos de la Gobernación para su campaña política (…) (Me refiero) al concejal Manuel Saavedra, tiene una denuncia que está en curso en este momento, por haber usado en su campaña montos justamente para temas de publicidad y demás, sin el ser ni siquiera parte de la gobernación», indicó.

Deuda tributaria y caso SAT

Además, Montenegro anunció que se está evaluando el lanzamiento de un nuevo plan de incentivo tributario, similar al “perdonazo”, para facilitar el pago de impuestos adeudados por parte de la ciudadanía.

También confirmó que el municipio ha reducido considerablemente su presupuesto en todas las áreas, incluida la publicidad, como parte de un ajuste general ante la difícil coyuntura económica. «Este año ha sido un año de ajuste en general, digamos, en todas las partidas, partiendo en el tema de personal, compras, por ejemplo, han sido recortadas básicamente al 0%«, aseguró Montenegro.

Según datos proporcionados por el vocero, la mora tributaria en Santa Cruz de la Sierra alcanza entre Bs 1.400 y 1.500 millones, una cifra que ha ido en aumento debido a la crisis económica que afecta a múltiples sectores.

Montenegro indicó que el caso de presunta manipulación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), denunciado en 2023, sigue en la justicia ordinaria. La denuncia involucra el pago irregular de una deuda de Bs 3 millones por apenas Bs 70 mil. Ya se presentaron imputaciones y el proceso se encuentra en etapa previa al juicio.

«Han habido tres personas imputadas, creo que eran como ocho o nueve denunciados. El Ministerio Público amplió una vez, por lo menos, si no me equivoco, el proceso de investigación y ahí recién se llegó con la imputación. Entonces el proceso ya está para juicio, para apertura de juicio (…) no solo en este caso, sino en los casos grandes, el gobierno municipal es parte de estos, está adherido, ha presentado todas las pruebas y estamos a la espera que avancen», señaló.

Jhonny Fernández, alcalde y candidato presidencial

Montenegro fue consultado sobre cómo el alcalde compatibiliza su rol como máxima autoridad ejecutiva de Santa Cruz de la Sierra con su candidatura presidencial. El vocero municipal aseguró que Fernández mantiene una agenda intensa y que utiliza recursos propios, como vuelos privados, para cumplir con sus responsabilidades.

«De los años que he trabajado en el servicio público, les soy sincero, he conocido poca gente que sea alguien que trabaje las horas que trabaja como lo hace el alcalde Jhonny Fernández, fuera de temas de campaña, además siempre ha estado sábados, domingos, no tiene un día que no está trabajando. Hoy por hoy, si bien está también abocado a la campaña, pero todos los días se hacen reuniones, si tiene algún acto en otro departamento, se va al mediodía o se va en la mañanita, vuelve en la tarde, tenemos reuniones en la noche, todos los días está al tanto«, indicó Montenegro.