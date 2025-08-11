Murió Miguel Uribe: instalan oficialmente la cámara ardiente del senador asesinado

En medio de actos solemnes por el fallecimiento del precandidato presidencial, llevados a cabo en Salón Elíptico, el Gobierno colombiano anunció duelo nacional durante 24 horas.

Fuente: Infobae

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato, falleció a los 39 años tras permanecer hospitalizado durante dos meses, según confirmó su equipo de prensa y su esposa, María Claudia Tarazona.

La Fundación Santa Fe informó el 9 de agosto que el senador había sufrido una hemorragia cerebral. Uribe Turbay fue víctima de un ataque sicarial en el barrio Modelia de Bogotá el 7 de junio, donde recibió tres disparos: dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

A pesar de la atención médica, no logró recuperarse de las heridas y murió en la madrugada del lunes 11 de agosto.

El cuerpo del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay arribó al Capitolio Nacional cerca de las 9:00 p. m. este martes. La cámara ardiente permanecerá abierta hasta el miércoles 13 de agosto, fecha en la que se prevé la realización de las exequias en la Catedral Primada de Colombia.

El Gobierno nacional de Colombia estableció 24 horas de “duelo nacional” mediante el decreto 0895 de 2025, según informó la Casa de Nariño. Durante este periodo, la bandera nacional permanecerá a media asta en todas las entidades públicas, unidades militares y embajadas en el exterior.

El decreto 0896 de 2025 dispuso la realización de honores fúnebres. Además, el público podrá ingresar al Capitolio desde la Plaza de Bolívar el martes 12 de agosto, entre las 8:30 a. m. y las 6:00 p. m.

Para el 13 de agosto, se programó una ceremonia religiosa en la Catedral Primada de Bogotá. Antes, se realizará un homenaje exclusivo para familiares y congresistas a partir de las 9:00 a. m. en la sede del Legislativo.