Murkel Dellien se clasifica a su primera final de la temporada en el Challenger de Dobrich

En la ronda de semifinales venció al estadounidense Blanch (6-0, 4-6 y 6-1). Este sábado luchará por el título ante el checo Kolar

Fuente: Federación Boliviana de Tenis

Murkel Dellien superó este viernes al estadounidense Dali Blanch (6-0, 4-6 y 6-1) en las semifinales del Challenger de Dobrich, en Bulgaria, y avanzó a la final que disputará el sábado contra el checo Zdenek Kolar.

Dellien disputará su primera final del año luego de la gran semana que tiene en tierras búlgaras, donde figura como el sexto sembrado de la competición.

Este viernes jugó en la cancha central del Tennis Club Izida ante Blanch, quien a momentos puso en apuros al nacido en Trinidad.

Fueron tres sets en el que el primero y el tercero se notó una gran ventaja del boliviano, mientras que el segundo fue parejo.

En la primera cancha hubo tres quiebres de servicio a favor de Dellien, en la segunda igual hubo tres, pero dos para el checo y uno para el tenista nacional, mientras que en la tercera se dieron dos para la raqueta número dos del país.

El partido tuvo una duración de una hora y 50 minutos.

La final será ante Kolar, que en semifinales eliminó al principal favorito, el bosnio Nerman Fatic, quien se retiró antes del segundo set tras perder en el primero por 6-0.

Será la primera vez que Dellien y Kolar se enfrenten por el circuito profesional.

A priori, el boliviano es el favorito para ganar el torneo por su mejor ranking (287 contra 382).

Jugarán este sábado desde las 05.10 HB en la cancha central.