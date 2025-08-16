Murkel Dellien se queda con el subcampeonato del Challenger de Dobrich

Este sábado cayó en la final con el checo Kolar por un doble 6-2 y no pudo conquistar su primer título del año

Murkel Dellien no pudo ganar su primer título del año al caer este sábado con el checo Zdenek Kolar (un doble 6-2) en la final del Challenger de Dobrich, en Bulgaria.

Se tuvo que conformar con el subcampeonato después de la gran semana que mostró en sus respectivos partidos.

Dellien, sexto sembrado de la competición, y Kolar se enfrentaron en la cancha central del Tennis Club Izida, donde el checo mostró un nivel bastante alto en los dos sets que disputaron.

En la primera cancha hubo dos quiebres de servicio, ambos a favor del europeo, que los consiguió en el primer y quinto game.

En el segundo set, Kola le volvió a romper el saque en dos ocasiones a Dellien, aunque en esta ocasión fueron en el tercer y séptimo game.

Con este subcampeonato, el nacido en Trinidad obtuvo 44 puntos para el ranking ATP y se embolsó 8.900 dólares.

Fuente: Federacion de Tenis