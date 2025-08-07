Murkel Dellien y Arias remontan y ganan a Zeballos y Kestelboim en Italia

Se impusieron por dos canchas contra una en los cuartos de final del Challenger de Cordenons. Este viernes jugarán las semifinales

Fuente: Federación Boliviana de Tenis

Murkel Dellien y Boris Arias protagonizaron una gran remontada y vencieron este jueves a Federico Zeballos y al argentino Mariano Kestelboim (3-6, 6-4 y 11-9) para avanzar a las semifinales del Challenger de Cordenons, en Italia.

La cancha denominada Serena Winnes 1881 del Complejo Eurosporting albergó el duelo en el que estuvieron implicados tres tenistas bolivianos por los cuartos de final de dobles.

Zeballos y Kestelboim partían como favoritos al ser los terceros sembrados de la competición y de hecho tuvieron un buen inicio al imponerse en el primer set.

Sin embargo, en las dos siguientes canchas Dellien y Arias sacaron a relucir su mejor tenis para dar vuelta el marcador y ganar el partido luego de una hora y 52 minutos de partido.

Este viernes la dupla nacional afrontará las semifinales contra el croata Nino Serdarusic y el cheo Zdenek Kolar, quienes previamente eliminaron a los rumanos Bogdan Pavel y Mirceau-Alexandru Jecan (6-4 y 6-3).

Su encuentro está previsto para este viernes a las 07.30 de Bolivia en el Serena Winnes 1881.