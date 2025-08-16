Netanyahu aclaró que sólo aceptará un acuerdo con Hamas que garantice la liberación de todos los rehenes “de una sola vez”

Categorías MundoEtiquetas ,

El primer ministro de Israel reiteró, además, que para alcanzar un alto el fuego en Gaza el grupo terrorista palestino se debe desarmar y el enclave palestino quedar desmilitarizado.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)

Fuente: Infobae 

 

eju.tv


 

 

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

 