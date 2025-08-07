Netanyahu dijo que Israel no quiere anexar Gaza y propuso un gobierno de transición tras la ofensiva total contra Hamas

El primer ministro aseguró que el enclave será gestionado por una administración transitoria, mientras que la prioridad es la eliminación del grupo terrorista y la liberación de los 50 rehenes israelíes retenidos desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que Israel tiene la intención de tomar el control militar de toda la Franja de Gaza, pero no planea conservarla ni gobernarla de forma permanente.

“Tenemos la intención”, dijo Netanyahu en una entrevista con Fox News, al ser consultado sobre si Israel tomará el control de los 42 kilómetros de largo del enclave palestino. “No queremos conservarla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla. No queremos estar allí como órgano de gobierno”, agregó.

El líder israelí explicó que su objetivo es entregar Gaza a fuerzas árabes que puedan gobernarla adecuadamente, sin representar una amenaza para Israel. “Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente, sin amenazarnos, y que den a los habitantes de Gaza una buena vida”, afirmó.

Más temprano, en declaraciones a CNN-News18, Netanyahu había rechazado la posibilidad de una anexión de Gaza y adelantó que, tras la guerra, el enclave será administrado por un “órgano de gobierno de transición” aún no especificado.

También reiteró los objetivos centrales de Israel: el desmantelamiento total de Hamas y la liberación incondicional de todos los rehenes que permanecen en poder del grupo islamista. “La guerra podría terminar mañana si Hamás depone las armas y libera a los rehenes”, sostuvo.

En paralelo, el gabinete de seguridad de Israel se reúne este jueves para debatir un posible avance hacia una ocupación militar a gran escala del enclave. La reunión podría definir el próximo paso estratégico de la ofensiva israelí en Gaza.

“Asuntos de vida o muerte”

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, aseguró este jueves que la bautizada como operación Carros de Gedeón, la fase de la ofensiva israelí en Gaza que comenzó a mediados de mayo con el objetivo de ampliar el control militar del enclave palestino, está llegando a su fin tras lograr sus objetivos.

Las declaraciones de Zamir llegan en medio de una creciente tensión entre la cúpula militar y el primer ministro Benjamin Netanyahu por los planes del mandatario para tomar el control total de la Franja de Gaza, una propuesta que el Ejército rechaza categóricamente.

“Hemos cumplido e incluso superado los objetivos de la operación, y continuamos actuando para garantizar la seguridad a largo plazo de las comunidades del sur”, declaró Zamir durante una evaluación de seguridad matutina con la alta dirigencia militar, según comunicó el Ejército israelí.

El alto oficial militar añadió que las fuerzas armadas tienen “la capacidad de crear una nueva realidad de seguridad junto a la frontera, mientras mantenemos la presión sobre el enemigo. No volveremos a limitar nuestras respuestas. Eliminaremos las amenazas en su fase inicial”.

Cultura de desacuerdo como “componente vital”

En un mensaje que parece dirigido directamente al gobierno, Zamir también defendió el derecho del Ejército a expresar su opinión profesional, incluso cuando esta difiera de las posiciones políticas. “Una cultura de desacuerdo es una parte inseparable de la historia del pueblo de Israel; es un componente vital de la cultura organizacional de las FDI, tanto interna como externamente”, declaró.

“Seguiremos expresando nuestras posiciones sin miedo, de manera sustancial, independiente y profesional”, agregó el jefe militar, en comentarios que fueron publicados horas antes de una reunión del gabinete de seguridad prevista para esta tarde, donde se discutirán los planes de ocupación de Gaza.

Fuentes en la Oficina del Primer Ministro han sugerido que si Zamir se opone al plan de ocupar Gaza, puede renunciar, según múltiples reportes que indican repetidos choques entre el jefe militar y el gabinete en días recientes.