«No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio»: Boluarte eleva el tono en disputa con Colombia

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este viernes que su Gobierno no cederá «ni un centímetro» del territorio peruano ni permitirán «faltas de respeto», en una escalada en la disputa que su país tiene con Colombia.

«Aquí actuamos conforme a la Constitución y al derecho internacional. No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio, ni permitiremos faltas de respeto. Nuestra soberanía no está en discusión», enfatizó desde Santa Rosa de Loreto.

Por primera vez desde que Colombia desconoció a las autoridades del distrito de Santa Rosa de Loreto, por considerar que es una zona cuya soberanía no se ha delimitado, Boluarte acudió a la zona junto a varios ministros.

La localidad se formó en la isla Chinería, reconocida por ambas partes como peruana en tratados internacionales. Sin embargo, en esos documentos no establece a quién le pertenecen las formaciones surgidas ‘a posteriori’, por lo cual Colombia pide dialogar para definir su soberanía.

