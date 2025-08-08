«No hay bolsillo que aguante»: destinan más de Bs 50 mil mensuales para la salud de Eidy Roca

Aún no devolvieron la fianza de la exministra Eidy Roca a casi cuatro semanas de la orden judicial

La exministra de Salud, Eidy Roca, permanece conectada a un respirador artificial en su batalla por la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa.

En una entrevista con EL DEBER Radio, Marcelo Sangüeza Roca, hijo de la exministra, informó que su madre está “mal y no va a mejorar porque cada día que pasa es una batalla contra el tiempo”.

Agregó que es una enfermedad “muy complicada y destructiva en todo sentido”, que también demanda mucho gasto de dinero.

Indicó que, en un principio, empezaron a gastar unos 10 mil bolivianos por mes, pero a medida que la enfermedad avanzó, el monto fue incrementando.

“Hoy en día nosotros estamos gastando aproximadamente 50 mil bolivianos mensuales en el cuidado y todos los protocolos de atención de mí mamá”, señaló.

Aclaró que adicionalmente están todas las compras de oxígeno, respiradores y otros equipos que realizaron para la atención de su madre.

“Quiero agradecer a todas las personas que nos están ayudando para solventar esta situación de mi mamá porque no hay bolsillo que aguante. Son Bs 50 mil a 55 mil mensuales y es posible que esto vaya aumentando. Hay meses que la suma sube a Bs 70 mil”, explicó.

Fianza

El pasado 14 de julio, la Justicia boliviana ordenó la devolución de Bs 70.000 de fianza depositada por la exministra en el marco del caso “respiradores”, pero, hasta el momento, el dinero aún no fue devuelto.

“Estamos esperando la devolución, yo no sé por qué toma tanto tiempo si ya se aprobó la devolución. Nosotros dimos una fianza porque mi madre tenía que viajar al extranjero (por su salud), nunca estuvimos de acuerdo, pero por el bien de su salud aceptamos”, dijo.