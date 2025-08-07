Nuevo horario confirmado para Blooming ante Always Ready en Montero

El duelo entre cruceños y paceños cambió de horario por decisión de la Comisión Organizadora de Competiciones, tras una solicitud de la dirigencia celeste para garantizar la seguridad y logística del evento en Montero.

El partido entre Blooming y Always Ready, correspondiente a la fecha 17 del campeonato de la División Profesional, sufrió una modificación en su horario. El duelo debía disputarse inicialmente a las 15:00 del domingo 10 de agosto, pero ahora se jugará desde las 17:30 en el estadio Gilberto Parada de Montero.

La reprogramación fue aprobada por la Comisión Organizadora de Competiciones de la FBF, tras recibir una solicitud formal de la dirigencia de Blooming, que pidió el cambio para mejorar la logística y el operativo de seguridad del evento. El objetivo principal fue asegurar condiciones óptimas tanto para los clubes como para los espectadores.

El comunicado oficial explica que, tras consultar con los clubes involucrados en los partidos del mismo día —Always Ready, GV San José e Independiente— todos dieron su conformidad al ajuste. De esta forma, también se invirtieron los horarios del otro encuentro programado: GV San José vs Independiente se jugará a las 15:00 en Oruro.

La modificación no cambia la fecha ni el escenario del compromiso, que seguirá siendo el domingo 10 de agosto en Montero. Sin embargo, el pitazo inicial será dos horas y media más tarde de lo previsto originalmente. El cambio busca garantizar un espectáculo sin contratiempos y con todas las medidas de seguridad cubiertas.

El único partido de la jornada dominical que se mantiene sin cambios es el que jugarán Aurora y Guabirá en Cochabamba, desde las 19:30.