“Ojalá hubiera 10 Marcelo Claure en el país”, fue la respuesta de Samuel Doria Medina a Manfred Reyes

“A Marcelo Claure no le interesa el litio, pero es importante estos inversionistas, y yo le he preguntado cuanto invertiría en el país, y el me ha dicho ‘mil millones de dólares de mis recursos y entre 5 mil y 10 mil millones de dólares del grupo económico al que pertenezco’, ojalá hubiera 10 Marcelo Claure que inviertan en el país, porque eso va a significar empleo, crecimiento económico, mejore la educación y ojalá que no haya más políticos que quieran ahuyentar la inversión”, manifestó Doria Medina.

Samuel, apuntó que el país cuenta con muy poca inversión internacional y señaló que se debe a la administración de gobierno, “Bolivia es el país con la menor inversión extranjera, 0,1 por ciento del total, por eso nuestra economía no crece”.

En tanto, Reyes Villa insistió con su cuestionamiento y reiteró que el mencionado empresario, tendría interés en el litio.