Ola de frío en Brasil: nieve y temperaturas récord bajo cero en varias ciudades del sur del país

Una nueva ola polar volvió a sorprender al sur de Brasil este fin de semana, dejando postales más propias de la Patagonia que de un país tropical. Las ciudades de São Joaquim, Urupema y Bom Jardim da Serra amanecieron este sábado cubiertas por un manto blanco, en lo que fue la tercera nevada del 2025 en la región.

De acuerdo con datos de Epagri/Ciram, la agencia meteorológica estatal, São Joaquim registró -0,86 °C a las cinco de la mañana, mientras que Urupema marcó la mínima más baja con -2,04 °C. A la nieve se sumaron episodios de lluvia helada, producto de la interacción entre masas de aire frío y cálido.

La meteoróloga Gilsânia Cruz explicó que el fenómeno se debe a una masa de aire polar que se instaló sobre el sur brasileño y que seguirá generando condiciones para nuevas precipitaciones invernales hasta, al menos, el lunes 11.

La postal blanca, inusual en un país más asociado al calor y las playas, atrajo a cientos de turistas y movilizó a los propios residentes, que salieron a disfrutar —y fotografiar— el espectáculo. El gobernador de Rio Grande do Sul compartió imágenes de la nevada en su cuenta de Instagram, mostrando también el impacto en la Sierra Gaúcha, donde se registraron acumulaciones de varios centímetros.

La Serra Catarinense, reconocida por su paisaje verde y su geografía serrana, amaneció transformada en un escenario casi alpino. Las temperaturas bajo cero y la humedad permitieron que los cristales de hielo descendieran intactos desde las nubes hasta el suelo.

En algunas localidades, el temporal dejó calles intransitables, lo que obligó a las autoridades a advertir a los automovilistas sobre el riesgo de circular en rutas congeladas.

Según el Instituto Nacional de Meteorología (INMET), las mínimas en la zona podrían mantenerse por debajo de los 0 °C durante los próximos días, con posibilidad de que el fenómeno se extienda incluso hacia regiones del centro del país.

Mientras tanto, el sur brasileño consolida su perfil como destino invernal. “Este tipo de evento convierte a la región en un verdadero atractivo turístico”, destacaron desde el sector.