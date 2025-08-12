Paola Aguirre aparece junto a Tuto Quiroga en el cierre de campaña de la Alianza Libre en Santa Cruz

A cinco días de las elecciones generales, Paola Aguirre, asambleísta departamental de Creemos, participó del acto de cierre de campaña de la alianza Libre en la capital cruceña, acompañando a los candidatos y al líder de esa agrupación, Jorge Tuto Quiroga.

Aguirre estuvo en el escenario junto a otros candidatos y Tuto pidió un aplauso para ella y la llamó “luchadora”; sin embargo, aún no se confirma si tomará parte de una candidatura como sí se dio con otras figuras de Creemos, como es el caso de la diputada María René Álvarez, otra de las presentes en la actividad.

Su presencia en el cierre de campaña se da después de haber quedado fuera de las listas de la Alianza Unidad, frente que impulsa la candidatura de Samuel Doria Medina y del que forma parte Creemos.

Aguirre se posicionó como una de las mujeres fuertes del oficialismo departamental (Creemos) alineado a Luis Fernando Camacho; sin embargo, denunció haber sido excluida de candidatos, tema que fue calificado como ‘la lista negra de la Alianza Unidad’.

“El día en que ocupemos espacios políticos -no por ser mujeres- sino por ser capaces, habremos avanzado. Si el liderazgo femenino perturba a muchos, créanme que la meritocracia los intimida aún más”, dijo Aguirre en el mes de mayo, advirtiendo que no recibió ninguna explicación formal por parte de su organización sobre los motivos de su exclusión.