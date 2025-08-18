Pedraza tras triunfo de Paz: “Es un voto renovador con carga de castigo a la vieja política”

El analista político Gustavo Pedraza asegura que la fórmula captó el voto renovador con una narrativa directa y cercana a la ciudadanía.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Fuente: Red Uno

El analista político Gustavo Pedraza se pronunció sobre los resultados del conteo rápido de las elecciones generales en Bolivia, que proyectan un inesperado balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga.

“Ha vencido la voluntad de renovación de la gran mayoría del pueblo boliviano, que siempre esperó un candidato nuevo”, aseguró Pedraza en entrevista con la Red Uno. Según el analista, la fórmula compuesta por Rodrigo Paz y el capitán Lara logró conectar con el ciudadano común.

“Ellos representan al boliviano de a pie, al que quiere resolver los problemas y al que quiere cambiar de autoridades; que gobiernen otros, que no han estado antes”, añadió. Pedraza atribuye gran parte del éxito de la dupla Paz-Lara a su cercanía con la gente y una imagen renovadora, alejada de los viejos esquemas de poder. “El contacto directo ha sido clave, su imagen es la que ha convencido a la mayoría del electorado”, subrayó.

Consultado sobre si el respaldo a Rodrigo Paz representa un voto castigo a la vieja política, Pedraza fue claro: “Sí, yo creo que tiene una carga de eso, pero yo lo llamaría el voto renovador. Y sin duda, la guerra sucia de los últimos días saturó al electorado”.

Además, el analista destacó que Paz logró victorias en departamentos considerados bastiones históricos del Movimiento al Socialismo (MAS), como Potosí, Oruro y La Paz.

En opinión de Pedraza, el capitán Lara ha sido un factor determinante en el ascenso de esta candidatura. “Abrió la puerta para que la gente mire al binomio con la narrativa dura pero contundente de renovación en la Policía. Esta institución, vista como una de las más corruptas, necesitaba ese mensaje. El discurso del capitán Lara fue clave en la lucha contra la corrupción”, afirmó.