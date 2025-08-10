Petro advierte que cualquier ataque a Venezuela es una agresión a Latinoamérica

Previamente EE.UU. elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Fuente: RT

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este domingo que cualquier agresión u operación militar contra Venezuela será considerada un ataque contra toda Latinoamérica y el Caribe. Sus comentarios tienen lugar luego de que EE.UU. advirtiera que podría utilizar sus FF.AA. contra el narcotráfico en la región y elevara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

«Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe», escribió Petro en su cuenta de X, recordando que Colombia y Venezuela «son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia». «Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad», agregó.

En cuanto a la «recompensa histórica» contra Maduro anunciada el viernes por la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, el líder colombiano escribió en otro mensaje: «No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Reacción de Venezuela a las agresiones de EE.UU.

Por su parte, Venezuela tachó la «patética recompensa» como «la cortina de humo más ridícula» que jamás se ha visto. «Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela», escribió el canciller Yván Gil en su canal de Telegram. «La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política», concluyó.

«Estas fantasiosas, ilegales y desesperadas ofertas al estilo de wéstern hollywoodense representan un acto más de injerencismo en los asuntos internos de la nación, que violan flagrantemente el derecho internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos», expresó por su parte la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.