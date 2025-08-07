Policía activa alerta para ubicar a ciudadano chileno acusado de robo agravado en Santa Cruz

La Policía Boliviana ha activado una alerta para encontrar a Máximo Santander Fernández, un ciudadano chileno acusado de robo agravado en Santa Cruz. Su rastro más reciente se sitúa cerca del Hospital San Juan de Dios.

La Policía Boliviana ha emitido el miércoles 6 de agosto de 2025 una alerta para localizar a Máximo Santander Fernández, un ciudadano chileno que enfrenta acusaciones de robo agravado. Su último rastro se detectó en las cercanías del Hospital San Juan de Dios, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, lo que ha llevado a intensificar las acciones de búsqueda.

Colaboración ciudadana solicitada

A través de un comunicado oficial, la institución policial ha solicitado la ayuda de la población. Además, ha informado que se han habilitado diversos canales de contacto para recibir información de manera segura. La Policía ha garantizado que la identidad de quienes proporcionen datos será protegida y ha subrayado que cualquier información puede ser crucial para avanzar en la investigación.

Canales de contacto disponibles

Para quienes tengan información relevante sobre el caso, se encuentran disponibles las líneas telefónicas 110, 120, 71280618, 72734123 y 22410047. También se ha habilitado el correo electrónico [email protected] y las redes sociales oficiales de la institución. Esto permite a la ciudadanía elegir el medio que le resulte más accesible para colaborar.

Importancia de la participación ciudadana

El Comando General de la Policía ha enfatizado que la participación de la ciudadanía es esencial para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad en el país. Por lo tanto, han instado a la población a colaborar de manera inmediata en la búsqueda de Máximo Santander Fernández.

