Policía baleado: Aguilera señala que precintaron unas bolsas negras halladas tras tiroteo

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, se refirió este martes a unas bolsas halladas en el vehículo que abandonó el atacante que disparó contra un policía en Santa Cruz. Agregó que los objetos están precintados y serán abiertos en el marco de la investigación en presencia del Ministerio Público.

“Esas bolsas están precintadas y van a pasar a custodia de la Policía Boliviana y en presencia del Ministerio Público vamos a dar a conocer el contenido que tenemos tanto en las bolsas como en el hostal que hemos logrado intervenir”, dijo.

[Captura de video – Unitel] /

El tiroteo ocurrió cerca a mediodía en la zona del Cordón Ecológico, donde un policía resultó herido por parte del sujeto, quien sacó un arma de fuego y escapó realizando al menos 14 disparos.

En los videos del hecho, se observa a un grupo de personas retirar bolsas negras del vehículo abandonado por el atacante.

“Es usual que las operaciones de Policía vinculados a Inteligencia y de control de delitos se hagan vestidos de civil. El incidente refleja la violencia de estas organizaciones criminales frente a la actividad policial que está en curso”, dijo.

Según Aguilera, este operativo es usual en el trabajo de inteligencia y todo lo incautado será puesto a disposición de la Fiscalía.

La Policía busca al autor de los disparos, que es un sujeto que tiene dos identidades.