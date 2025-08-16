Policía identifica a vinculados a los dos secuestros en Santa Cruz

La Policía identificó a los posibles autores de los secuestros de José Carlos Dorado y de Eric Roberto Baeza Achá en el departamento de Santa Cruz, y no se descarta que estén conectados con el triple asesinato de extranjeros, informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

Fuente: lostiempos.com

Dorado fue secuestrado el 26 de julio, sin embargo, la denuncia fue presentada el 2 de agosto. Esta persona fue retenida y secuestrado en una panadería, a la altura del Séptimo Anillo de la capital cruceña.

Gracias al acceso a las distintas cámaras de videovigilancia y ruteo, se pudo “identificar al primer autor que responde al nombre de Juan Gabriel Insaurralde Aguilar”, quien transportó a Dorado en un vehículo rojo, detalló en conferencia de prensa.

Según los registros policiales, Insaurralde Aguilar cuenta con antecedentes penales por múltiples delitos, desde violencia familiar, estafa, hasta sustracción de menor y venta de vehículo.

A partir de la información colectada, se estableció que se dedica a la venta de motorizados y se identificó su lugar de residencia, sin embargo, en los allanamientos no fue encontrado ni tampoco se halló sus cosas.

“Todos estos elementos nos hacen presumir que esta persona, que se encuentra actualmente prófugo, está relacionada presuntamente con la autoría del secuestro de José Carlos Dorado”, insistió el ministro.

En el caso de Eric Roberto Baeza Achá sucede algo similar. El hecho se suscitó el 29 de julio, en inmediaciones de la zona Los Palmas, donde personas armadas ingresaron a su negocio y se lo llevaron. La denuncia fue presentada el 2 de agosto.

En un inicio se difundió la versión de que eran policías, extremo que fue nuevamente descartado por el ministro.

Gracias a las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron la placa del motorizado empleado en el secuestro de Baeza Achá: 5996 FRD.

“Del primer trabajo investigativo que se ha realizado, se ha podido identificar a los propietarios de este vehículo. La propietaria responde al nombre de Olimpia Siles Ríos. De igual manera cuenta con antecedentes por legitimación de ganancias ilícitas, así como también por estafa”, refirió el ministro.

Con esa información, la Policía identificó el domicilio de Siles Ríos, pero al igual que en el primero caso, no fue encontrada.

El esposo de Siles Ríos es Hugo Vázquez Solís, quien también empleaba el vehículo y tiene antecedentes policiales relacionados con la Ley 1008. En una ocasión fue procesada por traficar 263 kilos de clorhidrato de cocaína.

Si bien la denuncia del secuestro de Baeza Achá fue presentada por el hijastro Remy Pablo Delgadillo Lema, cuanto fue convocado a declarar no se presentó y la Policía no lo encontró en su domicilio, al igual que a su abogado Carlos Henry Gutiérrez, quien, además, es candidato a representante supraestatal en las elecciones de este domingo.

De momento no se conocen los móviles de los secuestros. En el caso de Dorado, los secuestradores no solicitaron recompensa, mientras que en el de Baeza Achá, sí.

Ríos no descartó “la conexión de estos secuestros con el triple asesinato que ha sido registrado en días pasados”.

El triple crimen fue descubierto la madrugada del miércoles 13 de agosto en una vivienda de la zona de la avenida Beni.

Los cuerpos estaban envueltos en bolsas plásticas negras, con heridas de bala en la cabeza y marcas de violencia en las muñecas, lo que hace presumir que las víctimas fueron torturadas antes de ser ejecutadas.