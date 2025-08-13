Policías heridos tras emboscada a Umopar, tienen lesiones en la cabeza y el rostro

Los dos efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) que resultaron heridos durante una emboscada protagonizada por pobladores armados en una localidad de Nueva Tacopaya, en Villa Tunari, trópico de Cochabamba, requerirán de intervenciones quirúrgicas.
Según el reporte policial, un sargento presenta un traumatismo encefalocraneano (TEC) leve y trauma oculofacial con laceraciones perioculares (lesiones en la cara y alrededor de los ojos), por lo que tuvo que recibir una sutura.
Mientras que un subteniente sufrió una herida abierta en la cabeza, posterior a la oreja derecha y varias contusiones con un traumatismo encefalocraneano (TEC) leve, por lo que necesitan una atención especializada.
Ambos fueron trasladados inicialmente al hospital de Chimoré y luego referidos a hospitales de tercer nivel en la ciudad de Cochabamba, donde actualmente permanecen en observación.
Se conoce que durante el enfrentamiento entre los policías y los pobladores que los emboscaron, un hombre fue aprehendido luego de ser sorprendido en poder de un arma de fuego.
El sujeto fue llevado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y posteriormente remitido al Ministerio Público, por lo que en las próximas horas se espera que sea imputado por el delito de tenencia y porte ilegal de armas de fuego.
Sobre el caso
La emboscada ocurrió tras un operativo que comenzó en la madrugada de este martes. Las unidades antidroga movilizaron en el operativo 20 patrullas motorizadas y destruyeron cinco fábricas de pasta base, y cuando se retiraban hallaron una camioneta negra en la que hallaron sustancias químicas controladas.
Cuando la patrulla decomisó el vehículo, un grupo de comunarios bloqueó las vías de salida e intentó recuperar el motorizado y también exigieron la liberación de un presunto narcotraficante.
En medio de la pugna, más de 50 motocicletas con comunarios rodearon a los efectivos antidroga y posteriormente los atacaron con piedras, dinamita y armas de fuego, señalan los reportes preliminares.