Policías heridos tras emboscada a Umopar, tienen lesiones en la cabeza y el rostro

El sujeto fue llevado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y posteriormente remitido al Ministerio Público, por lo que en las próximas horas se espera que sea imputado por el delito de tenencia y porte ilegal de armas de fuego.

Sobre el caso

La emboscada ocurrió tras un operativo que comenzó en la madrugada de este martes. Las unidades antidroga movilizaron en el operativo 20 patrullas motorizadas y destruyeron cinco fábricas de pasta base, y cuando se retiraban hallaron una camioneta negra en la que hallaron sustancias químicas controladas.

Cuando la patrulla decomisó el vehículo, un grupo de comunarios bloqueó las vías de salida e intentó recuperar el motorizado y también exigieron la liberación de un presunto narcotraficante.

En medio de la pugna, más de 50 motocicletas con comunarios rodearon a los efectivos antidroga y posteriormente los atacaron con piedras, dinamita y armas de fuego, señalan los reportes preliminares.