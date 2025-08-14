Prado pasa a las “semis” del Challenger de Todi en Italia

Este jueves se impuso en cuartos de final contra el local Cecchinato (un doble 6-2). Zeballos compitió en dobles y cayó en segunda fase.

Fuente: Federación boliviano de tenis

Juan Carlos Prado cumple con una buena semana en el Challenger de Todi, en Italia. Este jueves ganó su partido de cuartos de final al local Marco Cecchinato (un doble 6-2) y avanzó a las semifinales.

Prado, el mejor tenista joven del país, ya superó tres rondas y está a un paso de la gran final que se jugará este sábado.

Las canchas del Tennis Club Todi 1971 albergan el torneo, en el que Prado debutó el lunes con triunfo sobre el croata Mili Poljikac: 7-5, 6-7(2) y 6-3.

Fue un encuentro bastante extenuante, pues tuvo la duración de dos horas y 56 minutos.

En octavos de final tuvo otro partido que llegó a los tres sets y esta vez superó al español David Jorda: 7-6(1), 4-6 y 6-3.

Nuevamente Prado tuvo que exigirse al máximo para ganar el partido, ya que jugó tres horas para conseguirlo.

Este jueves fue los cuartos de final ante Cecchinato, quien no presentó mucha resistencia al cruceño, que se impuso en el lapso de una hora.

Prado está a la espera de conocer a su rival de “semis”, que saldrá del duelo entre el italiano Stefano Travaglia y el austriaco Lukas Neumayer.

También jugó en la modalidad de dobles y tuvo como compañero a Boris Arias. Ambos perdieron en primera ronda ante los anfitriones Jacopo Vasami y Filippo Romano (6-3 y 6-4).

Federico Zeballos igual participó en este certamen. Tuvo como compañero al ruso Ivan Liutarevich y conformaron la cuarta mejor pareja.

Sin embargo, este jueves cayeron en la fase de cuartos con Vasami y Romano: 7-6(6) y 6-3.