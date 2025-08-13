Gabinete aprueba traspaso de la administración de la terminal de carga Puerto Busch a la estatal ASP-B

El presidente Luis Arce informó este miércoles que el gabinete de ministros aprobó un decreto supremo mediante el cual se transfiere la administración de la Terminal de Carga Puerto Busch, en Santa Cruz, a la estatal

Fuente: Viceministerio de Comunicación

Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP– B), con el fin de facilitar el comercio exterior y la universalización del servicio portuario en la Hidrovía Paraguay-Paraná.

“Con la finalidad de promover la facilitación del comercio exterior y la universalización del servicio portuario en la Hidrovía Paraguay-Paraná, hoy en Gabinete de ministros aprobamos el Decreto Supremo a partir del cual transferimos la administración de la Terminal de Carga

Puerto Busch a la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B)”, escribió el Jefe de Estado en sus redes sociales.

Arce indicó que la trasferencia tiene la finalidad de promover la facilitación del comercio exterior y la universalización del servicio portuario en la Hidrovía Paraguay – Paraná.

“Con ello la ASP-B facilitará las operaciones relacionadas a las exportaciones e importaciones a través de gestiones operativas y administrativas para el normal tránsito de mercancías desde y hacia nuestro país, en el Puerto Busch del departamento de Santa Cruz”, manifestó el primer mandatario.