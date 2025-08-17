Presidente Arce: “Hemos garantizado un proceso pacífico, venció la democracia”

El presidente expresó su confianza de que en la segunda vuelta la población reafirmará la vocación democrática del país.

eju.tv /Foto: RRSS

La Paz.- El presidente Luis Arce Catacora felicitó a la ciudadanía por su masiva participación en las elecciones nacionales, destacando que el Gobierno garantizó un proceso electoral pacífico y transparente “a pesar de los ataques internos y externos” que, según señaló, intentaron sabotear la jornada democrática.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario expresó: “Saludo y felicito a cada boliviana y boliviano que hoy acudió a las urnas para ejercer su derecho y deber cívico con nuestra Patria, y elegir en democracia al próximo presidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”.

Arce afirmó que desde el Gobierno se extremaron todos los esfuerzos para resguardar el proceso electoral y subrayó que se cumplió con la responsabilidad de garantizar tranquilidad y transparencia. “A pesar de los permanentes ataques internos y externos para sabotear el proceso electoral, hemos cumplido”, sostuvo.

El jefe de Estado también hizo referencia a la segunda vuelta electoral, que definirá al próximo presidente, señalando su confianza en que la población reafirmará la vocación democrática del país. “Estamos seguros de que, en la segunda vuelta, nuestra población demostrará una vez más que los bolivianos resolvemos nuestros problemas por la vía pacífica”, indicó.

Asimismo, celebró lo que denominó una victoria de la democracia en el año del Bicentenario de Bolivia. “¡Venció la democracia! ¡Viva Bolivia en su Bicentenario! ¡Viva nuestra democracia!”, manifestó Arce al finalizar su mensaje.