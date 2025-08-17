Privados de libertad en San Pedro ejercen su derecho al voto en La Paz

La votación en recintos penitenciarios forma parte del cronograma establecido por el TSE y se replica en diferentes centros de reclusión del país.

Este domingo, en el marco del proceso electoral, se desarrolló la votación en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz. Los privados de libertad habilitados acuden a las mesas instaladas en el recinto carcelario para emitir su voto, garantizando así el ejercicio de sus derechos políticos.

La jornada se lleva a cabo bajo supervisión del Tribunal Supremo Electoral y con resguardo policial, a fin de asegurar la transparencia y normalidad del proceso.

Con este acto, las autoridades electorales reafirman que las personas privadas de libertad mantienen plena vigencia de sus derechos ciudadanos.

